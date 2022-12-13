Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Uzman Yardımcısı alacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 30 tane uzman yardımcısı alacak.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, sınava başvuracak kişinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşıması gerektiği, en az dört yıllık lisans eğitimi veren; - hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, işletme ve iktisat fakültelerinden, - İletişim fakültelerinden, - Mühendislik fakültelerinin bilgisayar mühendisliği bölümlerinden, - İlgili fakültelerin psikoloji, antropoloji, sosyoloji, sosyal antropoloji, halkbilim, insan ve toplum bilimleri bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olması gerektiği ifade edildi.

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Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2022, 15:41