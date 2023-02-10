Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yardım kampanyası

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından yardım kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında çok miktarda ayni ve nakdi yardım toplandı. Yardımlar dün Adliye önünden deprem bölgesine gönderildi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, yardım kampanyası ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bilindiği üzere 06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş ili Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olarak tespit edilen iki büyük deprem meydana gelmiş, söz konusu depremler Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ başta olmak üzere çevre illerde yoğun bir şekilde hissedilmiş, bu depremler milletimizi derinden sarsmış, can kayıpları, yaralanmalar ve maddi hasarlara sebebiyet vermiştir. Depremden zarar gören vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek ve bir nebze de olsa yaralarını sarmak adına Cumhuriyet Başsavcılığımızca yardım kampanyası başlatılmıştır. Yardım kampanyası kapsamında; Çorum Adliyesi, ilçe adliyeler ve bağlı birimlerden toplanan çocuk bezi, mama, temizlik malzemeleri, hasta bezi ve çeşitli yaşam malzemeleri ile 1 adet jeneratör, 750 adet battaniye ve 75.000 TL nakit yardım toplanmıştır. Toplanan yardımlar, 10.02.2023 tarihi itibariyle tırla deprem bölgesine hareket etmiş, yardımların bölgede ihtiyaç sahiplerine elden ulaştırılması konusunda çalışma yapılacaktır. Allah ülkemizi ve milletimizi korusun temennisi ile kampanya kapsamında paketlemede ve yüklenmesinde emek sarf eden başta Çorum Adliyesi çalışanları olmak üzere, katkı sunan sunmayan herkese teşekkür ederim”dedi. (Haber Merkezi)