Deva Partisi Çorum İl Başkanı Elvan Can Çabuk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayınladığı basın açıklamasında Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıl dönümünün ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlandığını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının önderliğinde, Kurtuluş Savaşının zaferle sonlandıktan sonra yeni bir yönetim şeklinin belirlendiğini kaydeden Elvan Can Çabuk, “Şanlı tarihimizde nice devletler kurmuş olan ecdadımızın onurlu mücadele sonucu 99 yıl önce yeniden bir şahlanış ve zaferle kurmuş olduğu yeni ve genç yönetimin adıdır, Cumhuriyet. Yüce Türk milletinin bağımsızlığını ilan ederek, millet olma, hukuk ve adalet ile yönetilme tarzı ile birlik ve beraber olma bilincinin bayramıdır, Cumhuriyet. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 29 Ekim 1923 tarihli oturumunda anayasa değişikliği kararı alındı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilan edildi. Aynı oturumda ise Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk seçildi” dedi.

Cumhuriyet’in yurttaşların seçme ve seçilme hakkının olduğu bir yönetim olduğunu kaydeden Çabuk, “Milletin temsilcilerinin kabul ettiği yasalarla ülkenin yönetilmesidir. Cumhuriyet yönetiminde söz milletindir. Cumhuriyet’i korumak, kollamak, yaşatmak bütün vatandaşlarımızın görevidir. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi, ‘bugün hepimize düşen ortak görev, ulusal değerlere, bilince, Cumhuriyet'e sahip çıkmak, Çanakkale’yi, Kurtuluş Savaşı'nı kazanan ruhu korumak ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmaktır. Türk milleti, dili, dini, kültürü, tarihi ve saygın kimliğiyle aydınlık yarınlara el ele, gönül gönüle güçlü biçimde yürüyecektir. Bu duygularla, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. yıldönümünde, bir asıra yaklaşan bir asıra bir kala sloganıyla başta Cumhuriyetimizin banisi büyük önder Atatürk ve silah arkadaşları ile aziz şehit ve gazilerimizin, vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor; nice asırları göreceğini bilmenin haklı gururu ile bu büyük Cumhuriyet bayramımızın coşkusu ve heyecanı içinde tüm halkımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum”ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2022, 17:04