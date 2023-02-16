Danaderesi'nde iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

O.D'nin kullandığı 06 LVA 06 plakalı otomobil, Çorum-İskilip kara yolu Danaderesi mevkiinde Z.K. yönetimindeki 14 DN 890 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerin yanı sıra araçlardaki 2'si çocuk 4 kişi, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kenteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Olay yüzünden trafiğin bir süre kontrollü sağlandığı yoldaki ulaşım, araçların kaldırılması sonrası normale döndü.

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(AA)