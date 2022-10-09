Davutoğlu, Coşgunsu’nun nikah şahitliğini yaptı

FATİH BATTAR

Gelecek Partisi Çorum İl Başkanı Barış Coşgunsu hayatını Damla Şentürk ile birleştirdi.

Yıldızpark Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen düğünde çiftin nikah şahitliğini Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile eşi Sare Davutoğlu yaptı.

Davutoğlu, çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi.

Düğün törenine Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcıları Selçuk Özdağ ve Selim Temurci, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Rumi Bekiroğlu, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İyi Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, Deva Partisi İl Başkanı Elvan Can Çabuk, CHP eski Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.