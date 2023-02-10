HURŞİT BOZKURT

İnsani Değerler Platformu Sözcüsü Necat Yazıcı, Kahramanmaraş’ta yaşanan depremle ilgili mesaj yayınladı. Bu milletin ferdi olmaktan onur ve gurur duyduğunu ifade eden Yazıcı, “15 milyon insanımızı doğrudan etkileyen deprem afeti karşısında genelde milletimizin özelde de Çorum halkının ortaya koyduğu dayanışmanın güzelliğini ifade edecek cümle bulmak zor” dedi.

Depremin ilk saatlerinden itibaren başta Belediye olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile istisnasız tüm sivil toplum kuruluşlarının vatandaştan topladığı yardımı bölgeye ulaştırmak için seferber olduğunu belirten Yazıcı, “Her türlü olumsuz koşullara ve türlü şer odaklarına rağmen yüce gönüllü Çorum halkı depremzedelere el ayak olmak için büyük bir özveri içerisinde çalıştı ve çalışmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Yazıcı, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bu süreçte platform düzeyinde ta en başından itibaren bünyemizdeki sivil toplum kuruluşları olarak sahada milletimizin büyük yardımseverliğini ve çabasını gölgelemeyecek şekilde herhangi bir isim zikretmeksizin katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ayrı ayrı çabalar göstermektense platform olarak başta Belediyemizin, Kızılay’ın ve AFAD’ın çalışmalarına destek olduk; sosyal medya kanallarımızda da birlik ve beraberliğimizin bozulmaması ve herhangi bir dikkat dağınıklığına yol açılmaması için tüm imkanlarımızı buralara kanalize ettik. Bu yüce gönüllüğünün küçücük de olsa bir parçası olmanın bize verdiği onur bizim için her şeyin üzerindedir.

Diğer taraftan kısmi normalleşmenin ardından bizi depremzede ailelerin misafir edilme süreci bekliyor. Deprem bölgesindeki hayat eski düzenine dönene kadar muhtemeldir ki pek çok mağdur aile ilimizde misafir edilmek durumunda olacaktır. Bu konuda da kıymetli hemşehrilerimizle birlikte, başlattığımız çalışmalarla üzerimize düşeni layıkıyla yapma gayreti içerisinde olacağız.

Depremde hayatını kaybedenlere yüce Allah’tan rahmet, yakınlarını kaybedenlere sabr-ı cemil ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Rabbim bizleri bu ve benzeri afetlerden muhafaza buyursun, birliğimizi daim eylesin inşallah.”