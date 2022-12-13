Defterdarlık’ta değerlendirme toplantısı

M.BURAK YALÇIN

İl Defterdarlığı’nda 2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Defterdar Vekili Sertan Köylü başkanlığında gerçekleşen toplantıya merkez birim müdürleri ve ilçe mal müdürleri katıldı.

İl Defterdar Vekili Sertan Köylü, toplantıda 2022 yılı çalışmalarını değerlendireceklerini, 2023 yılı hedeflerinin ise belirlenerek bu hedeflerin gerçekleşmesi için yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunacaklarını söyledi.

Çorum Defterdarlığı olarak önceliklerinin hizmetleri adelet ve eşitlik, güvenilirlik, hesap verme sorumluluğu, hukukun üstünlüğü ve toplumsal sorumluluk ilkeleri doğrultusunda uygulamak, personelin iş becerilerinin ve iş yapma kapasitelerini artırarak daha nitelikli bir personel profiline sahip olmak, Çorumlulara daha iyi hizmet vermek, kamu kaynağını azami tasarruf anlayışı içerisinde en çok verim alacak şekilde kullanarak kurum performanslarını artırmak olduğunu ifade etti.

Sertan Köylü, toplantıda ayrıca 2023 yılında vatandaş memnuniyetini merkeze koyan bir anlayışın sürdürülmesi, kamu hizmetlerinin finansman teminine ve ülkenin refahına katkı sağlamak için gerekli olan kamu gelirlerini tahsil edebilir hale getirmek, tahsil etmek ve tahsil edilen kaynağın etkili ekonomik ve veerimli şekilde kullanılması için azami gayretin görüşülmesi, Gelir İdaresi Başkanlığı’nca belirlenen 2022 yılı cari tahsilat hedefinin üzerine çıkmak, mali mevzuat ve personel mevzuatının bağlı birimleri ilgilendiren hükümlerine öncelikle yöneticilerin uyması, personeline uygulaması ve uygulamaının takibi bakımından azami gayretin gösterilmesi, birimler tarafından bütçeye gider kaydedilecek ve bütçe geliri olarak tahsil edilecek tutarların tahsil ve tediye işlelemlerinin adalet ve tarafsızlık içinde yerine getirilmesi ve bu süreçte kamu zararına sebebiyet verilmemesi için azami gayretin gösterilmesi, harcamaları bütçe kanunlarındaki artış seviyesinin altında tutmak için azami gayretin gösterilmesi ile tassarruf tedbirlerinde ve harcamalarda bütçe uygulama talimatlarına bağlı kalınması, 2023 yılı hedefleri olarak tespit edilen bu hususları gerçekleştirebilmek için azami gayretin gösterileceği hususlarını görüşeceklerini kaydetti.