Denetimli Serbestlik’te ‘Sosyal Market’ açıldı

Çorum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü hizmet binasında, ‘Sosyal Market’ açıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu kararıyla açılan ‘Sosyal Market’le denetimli serbestlik altında bulunan yükümlüler ve eski hükümlülere kaynaklar ölçüsünde ayni ve nakdî yardımlar yapılacak ve bu kişiler ile ailelerinin ihtiyaçları giderilmeye çalışılacak.

Mobilya raf düzeneğinin yapım ve kurulum giderlerinin Çorum Ticaret ve Sanayi Odası tarafından karşılandığı ‘Sosyal Market' için açılış töreni yapıldı.

Açılışa, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Çorum Cumhuriyet Savcısı Emirhan Mısırlı, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Kızılay Cemiyeti Çorum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Algül, Kızılay Cemiyeti Çorum Şubesi Müdürü Tuğrul Yıldırım ve Çorum Denetimli Serbestlik Müdürü Nedim Kılıç ile Müdürlük personeli katıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, açılışta yaptığı konuşmada, gelinen aşamada katkısı bulunan ve emeği geçen tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti ve sonraki süreçte de kamu kurum, kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinden alınacak katkı ile marketin devamlılığının sağlanacağını belirterek hayırlı olsun dileklerini ifade etti.

Sosyal Market’e Kızılay Cemiyeti Çorum Şubesi tarafından kıyafet, Çorum Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği, Kemalöz Gıda Sanayi Şirketi, Hatap Değirmenleri Gıda Sanayi Şirketi ve Çorum Şeker Fabrikası’ndan da çeşitli türlerde gıda desteği sağlandı. (Haber Merkezi)