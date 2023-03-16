Depolar için imzalar atıldı

Ticaret Borsası’nın projeleri arasında yer alan patates-soğan-ayçiçeği depoları için imzalar atıldı.

Ticaret Borsası’nın büyük projesi olan patates-soğan-ayçiçeği depolarının yapılması ve faaliyete geçirilebilmesi amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yanında bulunan merkez Karaca Köyü 4211 ada 1 parselde bulunan 71.207,51 metrekare taşınmazın alım sözleşmesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Birol Sayın ile Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat arasında imzalandı.

İmza töreninde Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Şahan, Milli Emlak Müdür Vekili Ramazan Gökçe de hazır bulundu.

3 ETAPTA GERÇEKLEŞECEK

Borsa, üreticilerin, esnaf ve tüccarların hizmetine sunacağı büyük projesini 3 ayrı etap halinde gerçekleştirecek.

Borsa yönetimi, arazi tahsisinde destek olan Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Müşaviri Zeki Gül’e teşekkür etti. (Haber Merkezi)