Depremde hayatını kaybeden torunun acısına daha fazla dayanamadı

Hatay’da meydana gelen depremde enkaz altında kalarak şehit olan Çorumlu Piyade Üsteğmen Abdülkadir Şen’in eşinin babaannesi Sıddıka Büyükcafer, (76), acılı habere dayanamayarak vefat etti.

Sıddıka Büyükcafer’in şehit Abdulkadir Şen’in eşinin babaannesi olduğu, aynı evde kaldıkları, acılı habere dayanamadığından dolayı vefat ettiği öğrenildi.

Şehidin toprağa verildiği gün, gece saatlerinde hayatını kaybeden Sıddıka Büyükcafer’in cenazesi Akşemsettin Camii’nden alınarak Çiftlik Mezarlığında toprağa verildi.

Hakimiyet, merhumeye Allah;'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.