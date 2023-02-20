MURAT ÇETİN

Evrensel Hafızlar Derneği tarafından Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için hatim okunacak.

EHAD İl Temsilcisi Bekir Çağlayan yaptığı açıklamada; “EHAD ailesi olarak yaşanan afetlerde yitirdiğimiz her bir can için bir hatim okuyoruz.”sloganıyla hatim kampanyası başlatmış bulunmaktayız. Hatim veya cüz almak isteyen vatandaşlarımız hatim.ehad.org.tr web sayfamızı ziyaret edebilirler.” dedi

‘Afetin ilk gününden bu yana yaraları sarmak için bölgeye koşan başta hafız ve hafize gönüllülerimiz olmak üzere, STK’ların bütün gönüllülerine, yurt içinden ve yurt dışından arama kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılan herkese teşekkür ederiz.’ diyen Çağlayan; “Yaşadığımız afetten sonra elinde tespihiyle ruhunu teslim eden amcamızla, enkazdan çıkarken başörtüsü isteyen teyzemizle, enkaz altından sağ çıkarılan her bir can için ‘Allah’u Ekber’ nidalarıyla sevincini dile getirenlerle bir kez daha şahit olduk ki; bu milletin hamuru Kur’an ve İslam mayasyla yoğrulmuştur.” ifadelerini kullandı

Enkazdan tekbir sesleriyle vatandaşların çıkarılmasına tepki gösterenlere anlam vermediklerini belirten Çağlayan; “Tekbir olarak isimlendirilen “Allahu Ekber” ifadesi sadece Allah’ın birliğini ve yüceliğini ilan eden bir sesleniş değil, hem inanan gönüllerin en büyük dayanağı, hem de İslam’ın en büyük alametidir. Tekbiri işiten mümin gönüller huzura ererken, şeytana aldanarak imanın tadına erememiş olanlarsa bu durumdan rahatsız olmuşlardır. Şahadetleri dinin temeli olan, o tekbirler ki; Uhud’dan Çanakkale’ye, İstanbul’un fethinden 15 Temmuz’a kadar tarihin seyrini değiştiren manevi sebeplerin başında gelmiştir. Bu tarihi şuur ve idrakten nasipsiz olan zavallıların tekbirlerden rahatsız olması ne kadar acı bir durumdur. Unutulmamalıdır ki; bu coğrafyanın vazgeçilmez birleştirici gücü sadrımızdaki iman, minarelerimizde yankılanan ezan ve göklerde süzülen bayrağımızdır. Şunu iyi bilmeliyiz ki bin yıldır İslam’ın bayraktarlığını yapan aziz milletimiz devletiyle omuz omuza vererek içinde bulunduğu bu zor günleri sahip olduğu birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla hep birlikte aşacaktır.” ifadelerine yer verdi

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2023, 18:31