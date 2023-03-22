Depremzede çift Çorum’da evlendi

FATİH AKBAŞ
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden sonra Gaziantep’ten Çorum’a gelen Sena Işıklar ve Yusuf Güler çifti dünya evine girdi.
Genç çiftin hafta sonu yapılan düğün töreninde ilk olarak Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyonundan gelin alma yapıldı.
Konvoy eşliğinde Hıdırlık’a giderek dua eden genç çiftin nikahı ise Çorum Belediyesi Nikah Salonunda kıyıldı.
Genç çiftin nikahlarını kıyan Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Türk bayrağı ve fincan takımı hediye ederek ömür boyu mutluluklar diledi.
HAKİMİYET, genç çifti kutlar ömür boyu mutluluklar diler.