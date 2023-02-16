Depremzede çocuklar için keyifli etkinlik

Çorum Belediyesi, depremzede çocukları yalnız bırakmadı. Aileleri ile birlikte deprem bölgesinden Çorum'a gelen çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Bir süreliğine de olsa depremin olumsuz etkilerinden kurtulan çocuklar keyifli zaman geçirdi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde evleri hasar gören aileler, Türkiye'nin çeşitli illerine sevk edildi. Bu kapsamda Çorum da afetzedeleri misafir etmeye başladı. Yaşadıkları afetin etkisini halen yaşayan depremzedeler henüz bu korkuyu üzerlerinden atamazken, depremin etkilediği en büyük kesim ise çocuklar oldu. Çorum Belediyesi de çocukları deprem gündeminden uzaklaştırmak amacıyla etkinlik düzenledi.

KYK’ya bağlı Hitit Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleşen etkinlikte, çocuklar yaşadıkları korku dolu anları bir süreliğine olsun unuttu. Palyaço, yüz boyama, animasyon, Hacivat-Karagöz oyunu ve pamuk şeker ikramının yer aldığı program sonunda çocuklara oyuncak hediye edildi.

‘AMACIMIZ YÜZLERİNİ GÜLDÜREBİLMEK’

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "İhtiyaç dahilinde her zaman ülkemizin, vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çocuklar bizim geleceğimiz, her şey onların yüzünde biraz da olsa gülümseme oluşturabilmek için." diye konuştu. (Haber Merkezi)