Depremzede çocuklara ücretsiz eğitim verecekler

MUSTAFA BURAK YALÇIN

Doğa Koleji Müdürü Fatih Yanılma, Çorum'a gelen depremzede vatandaşların çocuklarına 2022-2023 eğitim-öğretim yılının kalan kısmını okullarında ücretsiz olarak tamamlayabileceğini duyurdu.

'AİLELERE YARDIMCI OLMAYI BORÇ BİLİRİZ’

Bu zor günlerde birlik ve beraberlik adına, depremzede aile ve çocuklarına yardımcı olmayı borç bildiklerini ifade eden Doğa Koleji Müdürü Fatih Yanılma, "Ülkemizi derinden etkileyen deprem felaketinden sonra yaralarımızı hep beraber saracağız. Bu zorlu süreçte çocuklarımıza bir nebze de olsa destek olabilmek en büyük gayemizdir. Deprem sebebiyle yaşadıkları yerlerden ayrılmak zorunda kalarak Çorum'a gelen depremde vatandaşlarımızın çocuklarının 2022-2023 eğitim-öğretim yılının kalan kısmını okulumuzda ücretsiz olarak tamamlayabileceklerini duyurmak duyurmak isteriz" diye konuştu.