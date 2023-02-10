Depremzedelerin sağlık durumu hakkında bilgi aldılar

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yaralanan vatandaşlar, Çorum'da tedaviye alındı.

Depremlerden yaralı olarak kurtulan vatandaşlari Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilmeye devam ediyor. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir, tedavi altına alınan hastaları ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Çorum'a yaralı olarak getirilen bazı vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edilirken, diğer vatandaşların ise sağlık durumlarının iyiye doğru gittiği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2023, 16:27