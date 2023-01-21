 ‘Dernek olarak amacımız Çorum’un sorunlarını dile getirmek’

FATİH BATTAR

Ulukavak Mahallesi Yaşatma ve Dayanışma Derneği, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Dernek Başkanı İlhan Kılıç, “Ulukavak Mahallesi Yaşatma Dayanışma Derneği olarak amacımız mahalle halkımızla birlikte Çorum’un ve yaşadığımız bölgenin sorunlarını, taleplerini dile getirmek, yöneticilerle, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde sorunların çözümüne katkı sağlamak, güçlü ve huzurlu bir şehrin temellerini oluşturmaktır.” dedi

‘Çalışmalarımızda, kamuoyu oluşturmada ve sorunlarımızın, önerilerimizin duyurulmasında bizlerin en büyük yardımcısı kuşkusuz ki basın mensuplarımızdır.’ diyen Kılıç; “Bugüne kadar bizlere verdiğiniz destek için teşekkür ediyor, bundan sonraki süreçte de aynı desteği bekliyoruz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir sohbet toplantısı düzenlemek istedik. Gerek sizlerin yoğunluğu, gerekse bizlerin bazı program ve organizasyonları nedeniyle buluşmayı biraz geciktirdik, ancak şunun bilinmesini isteriz ki sadece 10 Ocak’larda değil, her gün ve her zaman basın çalışanlarımızın yanındayız. Basının gönlümüzdeki yeri ve önemi farklıdır. Davetimize icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyor, sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarılı günler diliyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüz kutlu olsun.” ifadelerini kullandı.