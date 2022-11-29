Deva Partililer mavi yeleklerle sahaya indi

Deva Partisi Çorum İl Başkanı Elvan Can Çabuk, yaptığı açıklamada, parti olarak, seçimlerden sonra neler yapacaklarını somut ve kapsamlı bir şekilde ortaya koyarak seçimlere hazırlanan ilk parti olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Deva Partisi’nin yeni kampanyasını başlattıklarını dile getiren Elvan Can Çabuk, “Kampanyamızın adı; “Kazanan Türkiye olsun. Oylar Deva olsun.” Bizler kampanya dönemi boyunca her gün mavi yeleklerimizle Çorum’un sokaklarında olacağız. Türkiye’yi mutlu çalışanların, mutlu emeklilerin, mutlu gençlerin, mutlu kadınların ülkesi yapmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Seçimleri, 7’den 70’e, doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm Türkiye’nin kazanacağına inanıyoruz. Herkesi kampanyamıza güç vermeye çağırıyoruz. Ekonomik krizin 6 ayda çözülmesi, enflasyonun 2 yılda tek haneye düşmesi, mutlak yoksulluğun son bulması için oylar Deva olsun diyoruz. Yargının bağımsız olması, yolsuzlukların üstüne gidilmesi, görevinden haksız yere ihraç edilenlerin hakkına ve itibarına kavuşması için oylar Deva olsun diyoruz. İnternetin gençlere ücretsiz verilmesi ve mülakat sisteminin kaldırılması için oylar Deva olsun diyoruz. Sınır güvenliğimizin sağlanması için oylar Deva olsun diyoruz. EYT sorununun çözülmesi, Yaşlı Bakım Sigortası’nın hayata geçmesi için oylar Deva olsun diyoruz. İhtiyacı olan vatandaşlarımıza asgari gelir desteğinin sağlanması, çocukların eğitim ve sağlık harcamaları için verilen sosyal yardımların artırılması için oylar Deva olsun diyoruz. Engelli aylıklarının yükseltilmesi, engelli vatandaşlarımıza kamuda ayrılan kontenjanların doldurulması ve mesleki eğitim verilmesi için oylar Deva olsun diyoruz.

Çiftçinin borcunun en az 2 yıl faizsiz ertelenmesi, gübre ve yem parasının yarısının devlet tarafından karşılanması, çiftçiye ucuz elektrik verilmesi ve tüm sulama yatırımlarının tamamlanması için oylar Deva olsun diyoruz. Kazanan Türkiye olsun, Çorum olsun” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)