'Devletimiz, sapkınlıkların ülkemizde mayalanmak istenmesine müsaade etmeyecek'

M.BURAK YALÇIN

Başkent’te Ankara Sivil Toplum Platformu (ASTP) ve destekçi kuruluşlar tarafından “Büyük Aile Yürüyüşü” düzenlendi. Yürüyüşe katılan AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, her türlü hastalıklı davranışlardan aileyi ve nesli korumanın her bireyin asli ve öncelikli görevi olduğunu belirterek, “Güçlü devletimiz, asil ve necip milletimiz, kutsal aile kurumumuzu ve nesil güvenliğimizi tehdit eden her türlü sapkınlık ve onursuzlukların ülkemizde mayalanmak istenmesine, asla müsaade etmeyecektir, hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Hacı Bayram Camii'nde başlayıp Ulus Meydanı'nda son bulan yürüyüşe sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve binlerce vatandaş aileleri ile birlikte katıldı.

Yürüyüşe katılarak destek veren AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu da etkinlikle ilgili açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Kavuncu, etkinlikte bütün insani ve ahlaki değerlerin hiçe sayılarak, “toplumsal cinsiyet”, “cinsiyet eşitliği”, "özgürlük”, "onur" gibi süslü kavramlarla topluma servis edilen sapkın, sapık ilişkilerin, gerçek beka meselesi olan aile ve nesil güvenliğini tehdit eden konuların yüksek sesle dile getirildiğini söyledi.

Toplumları ayakta tutan en önemli unsurun aile olduğunu ifade eden Kavuncu, “Zira aile, huzurdur, aile mutluluktur, güvendir. Aile, hem kadının hem de erkeğin iffetini, sağlığını ve hakkını koruyan en değerli kurum, en güvenli limandır. Toplumların çimentosu, mayası olan aileler, ülkelerin en büyük servetleridir. Ayrıca, ailenin nesli muhafaza etmek gibi çok önemli ve vazgeçilmez bir görevi de vardır. Nesli korumak da aileyi korumakla mümkündür. Aile ve nesil güvenliğimiz ise, en az can ve mal güvenliğimiz kadar değerli ve dokunulmazdır. Tarih boyunca kadını ana olmaktan, erkeği baba olmaktan uzaklaştırmak fıtrata, yaradılışa aykırı bir sapkınlık olarak kabul edilmiş, bütün inançlar tarafından hem reddedilmiş hem de lanetlenmiştir” diye konuştu.

Aile kalesinin yıkılması için düzenlenen kampanyaların, küresel düşmanların Türkiye’yi ve devleti bölüp parçalamak ve aile kurumuna açtığı bir savaş olarak değerlendiren Kavuncu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Her türlü hastalıklı davranışlardan ailemizi ve neslimizi korumak, kadim değerlerimizi ve milli kültürümüzü muhafaza etmek en başta devletimiz, ilgili kurum ve kuruluşlarımız olmak üzere her birimizin asli ve öncelikli görevimizdir. Güçlü devletimiz, asil ve necip milletimiz, kutsal aile kurumumuzu ve nesil güvenliğimizi tehdit eden her türlü sapkınlık ve onursuzlukların ülkemizde mayalanmak istenmesine, asla müsaade etmeyecektir, hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Bu nedenle gerçek beka meselemiz ailelerimizin, neslimizin, korunması, koruma altına alması, Anayasal güvenceye kavuşturulması için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, ‘‘Kutsal aile yapısında evlilik kurumunun, ‘‘sadece kadın ve erkek’’ cinsler arasında kurulabileceği’’ konularını kapsayan anayasa değişikliği önerisi TBMM Anayasa Komisyonu’nda görüşülmekte olup, önümüzdeki günlerde TBMM’ne sevk edilecektir.

Nesli, insanı ve insanlığı yok etmeyi amaçlayan bu sapkınlığa, bu küreselci dayatmaya karşı yapılan bu anlamlı ve onurlu proğramı düzenleyen ASTP Başkanı kıymetli hemşehrimiz Mustafa Kır nezdinde tüm sivil toplum kuruluşlarını, yürüyüşe katılan ve destek veren herkesi tebrik ve teşekkür ediyorum.”