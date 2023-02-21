FATİH BATTAR
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısındaki Güney Kampüsü’nde geçtiğimiz yıl Eylül ayında temeli atılan Diş Hastanesi’nin yüzde 20’si tamamlandı.
İçerisinde 50 ünite bulunacak Diş Hastanesi’nin inşaatı devam ediyor.
Yaklaşık 200 milyona mal olacak diş hastanesi bünyesinde ameliyathaneler, lokal girişim odası, yataklı servisi, protez laboratuvarı, röntgen odalarının yer alacak.
2023 yılında tamamlanarak Çorum halkının hizmetine sunulması planlanan Diş Hastanesi’nin deprem felakati nedeniyle gecikme yaşanması bekleniyor.