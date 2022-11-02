Diyanet Sen’den genel kurul daveti

Diyanet Sen Çorum Şubesi Başkanvekili Zeki Akbatu ve Basın-İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Celal Göker gazetemizi ziyaret ederek, Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’a genel kurul davetiyesi verdiler. 

Diyanet Sen’den genel kurul daveti

FATİH BATTAR
Diyanet Sen Çorum Şubesi Başkanvekili Zeki Akbatu ve Basın-İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Celal Göker gazetemizi ziyaret ederek, Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’a genel kurul davetiyesi verdiler. 

Akbatu ziyarette genel kurul tarihinin 5 Kasım Cumartesi günü olduğunu belirterek, Turgut Özal Konferans Salonu’nda saat 10:00’da başlayacağını duyurdu.

Tüm üyelerini genel kurul toplantısına beklediklerini ifade eden Zeki Akbatu, Diyanet Sen Çorum Şubesi ‘nin 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda daha güçlü bir yapıyla hizmetlerine devam edeceğini kaydetti.

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