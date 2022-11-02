Diyanet Sen’den genel kurul daveti

FATİH BATTAR

Diyanet Sen Çorum Şubesi Başkanvekili Zeki Akbatu ve Basın-İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Celal Göker gazetemizi ziyaret ederek, Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’a genel kurul davetiyesi verdiler.

Akbatu ziyarette genel kurul tarihinin 5 Kasım Cumartesi günü olduğunu belirterek, Turgut Özal Konferans Salonu’nda saat 10:00’da başlayacağını duyurdu.

Tüm üyelerini genel kurul toplantısına beklediklerini ifade eden Zeki Akbatu, Diyanet Sen Çorum Şubesi ‘nin 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda daha güçlü bir yapıyla hizmetlerine devam edeceğini kaydetti.