Diyarbakır ve Mardin'de Vakıf taşınmazları kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır ve Mardin'de bulunan 27 Vakıf taşınmazını, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle sözleşme tarihinden 31/12/2022 tarihine kadar kiraya verecek.

Takip eden yıllarda kira sözleşmesinin yenilenmesi halinde kira bedelleri Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre değişim % oranı esas alınarak ve emsal, rayiç gözetilerek artırılacak.

İş yeri ve tarım arazisi niteliğindeki taşınmazların kiralama ihalesi 23 Kasım 2022 tarihinde Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında yapılacak.

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