Diyarbakır'da 'M Plaka' kiralama ihalesi

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Diyarbakır Merkez Sur-Bağlar-Kayapınar ve Yenişehir İlçelerine hizmet vermek üzere, 16+1 kapasiteli 100 adet 'M Plaka'yı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 29 yıl süre ile ihale edecek.

'M Plaka' ihalesi şartname koşullarına göre her bir plaka için ayrı ayrı yapılacak. İhaleye meclis kararı gereği sadece tüzel kişiler katılabilir. İhale 29 Aralık 2022 Perşembe günü saat 10.00’da Ali Emiri Kültür Salonunda yapılacak. İsteklilerin, ihale evraklarını 28.12.2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Diyarbakır Büyükşehir Ana Binası, Kaynak Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Kaynak İdari İşler Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri ve ihale saatinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yerleşkesi içinde bulunan Ali Emiri Kongre Merkezinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

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Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2022, 16:55