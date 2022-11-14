Dodurga’ya 47 dönümlük millet bahçesi

M.BURAK YALÇIN

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Dodurga’ya kazandırılan spor kompleksi ile millet bahçesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın’la incelemelerde bulunan Milletvekili Kaya, proje kapsamında sentetik çim saha ve tribünler, Kadın ve Gençlik Kültür Merkezi, Kapalı Spor Salonu, halı saha ve güreş sahasının tribününün yapımının tamamlandığını, güreş sahasının ise çimleme çalışmalarına geçildiğini belirterek, “Bu hizmetlerin yapılmasında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Kasapoğlu’na hemşerilerim adına teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Kaya, spor kompleksinin ardından yapımı devam eden Millet Bahçesi’nde de incelemelerde bulundu.

Bahçenin 47 dönümlük bir alana inşa edildiğini ifade eden Kaya, içinde millet kıraathanesi, Dodurga Obası Çadırı, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, piknik alanları, kadın erkek mescidi, çocuk emzirme odaları olacağını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2022, 10:07