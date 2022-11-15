DOKAP'tan Çorum 28 milyonluk destek

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) Çorum’da toplam bedeli 28 milyon 378 bin 864 TL olan 6 projeye destek verecek.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, yaptığı açıklamada toplam bedeli 28 milyon 378 bin 864 TL olan 6 adet projenin DOKAP kapsamına alındığını belirtti.

Çorum merkez ve ilçelerine DOKAP tarafından yapılacak olan 6 projenin giderlerinin 2022 ek ödeme kapsamına alındığını kaydeden AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, “DOKAP kapsamında bu yıl yapılan projelerin ödemeleri 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu projeler İnşallah en kısa sürede de tamamlanıp değerli hemşehrilerimizin hizmetine sunulacaktır” dedi.

Milletvekili Kavuncu, DOKAP kapsamına alınan 6 proje hakkında şu bilgileri verdi:

“Sungurlu/Demirşeyh Köyü Sulama Göleti Projesi’nin toplam maliyeti 9.802.464 TL’dir. 218.140 m3 depolama kapasiteli sulama göleti ile 100 ha alan sulamaya açılacaktır. Çorum İli Seracılığın Geliştirilmesi Projesi’nin toplam maliyeti 5.350.000 TL’dir. Proje kapsamında 60 adet 1.000 m2 sera kurulumu gerçekleştirilecektir. Çorum/Ceviz Üreticileri Desteklenmesi Projesi’nin toplam maliyeti 1.500.000 TL’dir. Proje kapsamında 1 adet ceviz hasat makinesi,1 adet ceviz kurutma makinesi ve 1 adet paketleme ünitesi alınacaktır. İskilip Dondurarak Sebze Meyve Kurutma Tesisi Projesi’nin toplam maliyeti 5.790.000 TL’dir. Proje kapsamında dondurarak kurutma ünitesi, havalandırma sistemi, soğuk hava deposu, yıkama ünitesi, dilimleme ünitesi, seçme bandı, dolum ünitesi, ağız kapama ünitesi, tarih kodlama ünitesi, plastik kasa, plastik palet, taşıma kasası, hijyen turnikesi, hazırlık ve havuz tezgahları, transpalet temin edilecektir. Çorum Çiğ Sütün Uygun Koşullarda Üretimi Projesi’nin toplam maliyeti 3.936.400 TL’dir. Proje kapsamında 100 adet çift başlıklı süt sağım makinesi, 50 adet 500 litrelik süt soğutma tankı, 1 adet süt analiz cihazı alınacaktır. Çorum Nitelikli Kovan Projesi’nin toplam maliyeti 2.000.000 TL’dir. Proje kapsamında 6.000 adet polen tuzaklı langstroth tipi kovan alınacaktır.”

Bölgesel kaynakları en iyi şekilde değerlendirerek bölgenin yaşam kalitesi ve gelir düzeyini artırmak, bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltmak, ülke düzeyinde sosyal istikrar ve ekonomik gelişmeyi sağlamak hedefiyle DOKAP kapsamında yaptıkları çalışmaların artarak devam edeceğini dile getiren Milletvekili Kavuncu, “İlimiz Çorum’a kazandırılan yeni projeler için, en başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçen herkese, değerli hemşehrilerimiz adına şükranlarımızı sunuyorum”dedi. (Haber Merkezi)