‘Donan bal sahte değildir’

Çorum İli Bal Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Odabaş, bal tüketiminin üretiminden fazla olduğu bir coğrafyada yaşayınca bal ile spekülasyonların bitmediğini belirtti.

Bal tüketicilerinden sıklıkla gelen donan bal şikayetinin açıklığa kavuşturulmasının gerektiğini kaydeden Bal Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Odabaş, “Balın donarak tereyağı kıvamına geliyor olması balın fıtri yapısına uygun olup olması beklenen, aslında bilinen bir durumdur. Konunun uzağında bulunan tüketicilerimizin bu durumu yadırgaması, sahte bal olarak nitelemesi doğru bir yaklaşım tarzı değildir. Balın donması başka bir ifade ile kristalize olması balın kaynağı ile ilgilidir. Arının çiçek özü topladığı çiçeğin kimyasal yapısı ile doğrudan ilişkisi vardır. Fıtri yapısı bozulmamış, hariçten hiçbir müdahalenin olmadığı ballar mutlaka bir şekilde donarak kristalize olur. Bu durum bir yerde bir ölçüde balın kalitesini yansıtmaktadır. Kimyasal özelliklerinde asla bir olumsuzluk söz konusu değildir. Bilinenin aksine dışarıdan müdahale edilerek orjinalliği bozulan ballar ya çok geç kristalize olur (2-3 yıl gibi) ya da hiç kristalize olmazlar. Kristalize olmaya başlayan balı ev şartlarında tekrar eski haline döndürmek için 45-50 C’lik su içinde bekletilmesi yeterli olacaktır. Bu pratik metotta dikkat edilmesi gereken en önemli husus balın kendine has özelliklerini kaybetmemesi için direkt olarak ateşle muamele edilmemelidir. Kaynayan suyun içine bırakılmamalıdır. Balın kaynağına göre değişmekle birlikte çözülme işlemi bir kaç saat ile 45-50 C’de birkaç gün sürebilir. Bu işlem kalorifer peteğinin üzerine konularak da yapılabilir. Bal tüketiminin yoğun olarak ihtiyaç olduğu bu günlerde karşılaşılan soru ve sorunlar için Çorum Bal Üreticileri Birliği hiçbir talebi karşılıksız bırakmayacaktır”dedi. (Haber Merkezi)