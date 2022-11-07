DP Merkez İlçe Başkanlığına Mehmet Tunç atandı

Demokrat Parti (DP) Çorum’da teşkilatını oluşturmaya devam ediyor. Demokrat Parti Çorum Merkez İlçe Başkanlığı Mehmet Tunç’a emanet edildi.

Partide geçmişte birçok önemli görevde bulunmuş olan Mehmet Tunç Demokrat Parti Merkez İlçe Başkanlığına getirildi.

Yeni görevinin ardından açıklama yapan Mehmet Tunç, “Demokrat Parti İstanbul merkez teşkilatında yakalanan coşkulu hava Çorum teşkilatını da sarmış durumda.

Gençlik yıllarımdan bu yana parti yönetiminin verdiği her görevi yaptım. Bu görevi de en iyi şekilde yapacağım. Geçmişten günümüze kadar bu partiye gönül bağı ile bağlı olan tüm halkımızı bu süreçte teşkilatımıza desteğe bekliyorum.

Bana bu önemli görevi tevdi eden başta Demokrat Parti Genel Başkanımız Gültekin Uysal beyefendi, Teşkilat İşleri Başkanımız Ahmet Uyanık beyefendi ve Çorum İl Başkanımız Ahmet Damar beyefendiye teşekkürlerimi sunarım” dedi. (Haber Merkezi)