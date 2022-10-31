Dr. Mithat Cerit vefat etti

Çorum’un tanınmış simalarından, Çorum Devlet Hastanesi emekli Başhekimi, Genel Cerrah Opr. Dr. Mithat Cerit (77), yoğun bakımda tedavi görmekte olduğu Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Merhum Neşet Cerit ve Emine Cerit’in oğulları, Elektrikçi Rıfat Cerit, Talat Cerit, Necdet Cerit ve Terzi Cevdet Cerit’in kardeşleri, Dahiliye Uzmanı Dr.Ayfer Cerit’in eşi, merhum Levent Cerit ile Bülent Cerit’in babaları, Çorum Eczacı Odası Başkanı Şefkat Güler, Dr. Serhat Cerit ve Dr. Cihat Cerit’in amcaları olan Dr.Mithat Cerit’in cenazesi, bugün saat 11.00’de Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak Ulucami’ye getirilerek öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verilecek.

Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.