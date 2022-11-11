DSİ Sungurlu'da yeni barajlar inşa ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Çorum’da sulanabilir tarım arazisi miktarını artırmak için yatırımlarına devam ediyor.

DSİ bu kapsamda Sungurlu’da yeni barajlar inşa ediyor.

DSİ Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada Sungurlu’da tamamlanan ve devam eden yatırımların son durumu hakkında bilgi verildi.

İnşası tamamlanan Aşağıfındıklı Barajının temelden yüksekliği 30 metre olup, depolanan 620.000 m³ su ile 1.680 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanıyor.

SUNGURLU’DA ÜÇ BARAJ İNŞAATI DEVAM EDİYOR

İnşaatı devam eden Sungurlu Barajı tamamladığında 31.720 dekar arazi suya kavuşacak ilçe merkezine ise yıllık 6,3 milyon m3 içme ve kullanma suyu temin edilecek.

Sungurlu Diği Barajı tamamlandığında ise 1.450 dekar arazide sulu tarım yapılacak. Baraj, ilçe merkezine yıllık 0,47 milyon m3 içme ve kullanma sağlayacak. Ayrıca bu baraj Sungurlu İlçe Merkezini, Diği Çayının taşkınlarından da koruyacak.

Ortakışla Barajı tamamlandığında ise 1.780 dekar arazi suyla buluşacak olup 2023 yılı sulama dönemine kadar barajın inşaatının tamamlanması planlanıyor.

Sulama tesisi 2017 yılında biten barajın tamamlanması ile tesis hizmete açılacak. Barajda fiziki gerçekleşmenin %75 seviyelerinde olduğu belirtildi.

DSİ Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

YENİ PLANLAMA VE PROJE ÇALIŞMALARI

“Diğer taraftan Sungurlu için Proje ve Planlama Safhasındaki Sungurlu Tatlı Barajı ile 3.200 dekar arazinin sulanması sağlanacaktır. 2022 yılı proje yapımı programında yer almakta olup yıl içerisinde proje ihalesinin yapılması planlanmaktadır. Modernize edilecek Sungurlu İnegazili Gölet’i 350 dekar arazinin sulanmasına hizmet etmekteydi. Açık kanal olan sulama tesisinin kapalı sisteme çevrilmesi ile bu göletimizin sulama alanı 800 dekara çıkarılacak olup proje yapımı çalışmaları devam etmektedir. Projelerin tamamlanmasına müteakip inşaatının ihalesine çıkılacaktır.

Sungurlu Arifegazili Gölet’i ise 3.150 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecektir. Planlama çalışmaları tamamlanmış olup 2023 yılı proje programına alınarak proje ihalesinin yapılması planlanmaktadır.

MÜNBİT TOPRAKLAR SUYA KAVUŞMAYA DEVAM EDECEK

Bununla birlikte Sungurlu’da tamamlanan Sungurlu Ortakışla Barajı Sulaması 1.780 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup, barajın tamamlanması ile tesis hizmete açılacaktır. Sungurlu Salman Köyü YAS Sulama Şebekesi kapsamında ise çalışmalar tamamlanarak 1.170 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet etmektedir.

Sungurlu’nun münbit topraklarının suya hasretine son vermek için proje ve planlama çalışmalarımız devam ediyor. Sungurlu Barajı Sulaması kapsamında 31.720 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacaktır. Proje hazırlama çalışmaları tamamlanmış olup, 2022 yılı programında yer almaktadır. 2023 yılında baraj inşaatının seyrine göre yapım ihalesinin yapılması planlanmaktadır. Sungurlu Diği Barajı Sulaması kapsamında 1.450 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacaktır. Baraj inşaatının seyrine göre yapım ihalesinin yapılması planlanmaktadır. Sungurlu Gelingüllü Projesi Çerikli Sulaması kapsamında 82.960 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup, proje hazırlama çalışmaları tamamlanmıştır. Sungurlu Tatlı Barajı Sulaması kapsamında ise 3.180 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacaktır. Planlama çalışmaları tamamlanmış olup proje yapımı da 2022 yılı içerisinde baraj proje yapımı ile birlikte ihale edilerek yapılacaktır.

İLÇEDE TAŞKIN RİSKİNİ AZALTMA ÇALIŞMALARI

Sungurlu’da tamamlanan 22 adet taşkın koruma tesisi ile yerleşim yerleri ve tarım arazilerinin taşkın riski azaltılmış olup, 3 adet taşkın koruma tesisinin yapım ihalesinin Aralık ayında yapılması planlanmaktadır.

Bunlar; Sungurlu İlçesi Bozyayla Köyü Köyiçi ve Yan Dereleri (15.000.000 TL)

Çorum İli Sungurlu İlçesi Ayağıbüyük Köyü Büyük Deresi (13.000.000 TL)

Çorum İli Sungurlu İlçesi Topuz Köyü (12.000.000 TL) tesisleridir.

Bununla birlikte 11 adet taşkın koruma tesisinin de proje ve planlaması tamamlanırken en kısa zamanda inşaat programına alınması hedeflenmektedir.” (Haber Merkezi)