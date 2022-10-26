DSİ’nin Çorum yatırımlarını istişare ettiler

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi ve DSİ Genel Müdürü hemşehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akca, Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere’yi ziyaret etti. Ziyarette DSİ’nin Çorum yatırımları istişare edildi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere, Prof. Dr. Lütfi Akca’nın ziyareti ile ilgili yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi ve DSİ Genel Müdürü Prof.Dr.Lütfi Akca Hocamızla, Bakanlığımızda, Sungurlu’muz ve Çorum’umuzda devam eden ve yeni yapılacak olan DSİ yatırımlarını istişare ettik. Nazik ziyaretleri için kıymetli Hocama teşekkür ediyorum”dedi. (Haber Merkezi)