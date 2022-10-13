Dünya Çorumlular Konfederasyonu Çorum’a gezi düzenleyecek

FATİH AKBAŞ

Dünya Çorumlular Konfederasyonu, Çorum’a kültür turizm gezisi düzenleyecek.

Geziye Çorumlu olmayan bürokrat, STK başkanları ve iş insanları katılacak.

Dünya Çorumlular Konfederasyonu Genel Başkanı Metin Akkuş, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gazetemizi ziyaret ederek, gezi programı hakkında açıklamalarda bulundu.

Konfederasyon olarak Çorum’un tanıtımına önem verdiklerini ve hedeflerinin şehri, Çorumlu olmayanlara tanıtmak olduğunu belirten Metin Akkuş, “Şehrimizin tanıtımı için bir gezi düzenleyeceğiz. 22-23 Ekim tarihlerinde Dünya Çorumlular Konfederasyonu, Valilik, Çorum Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İl Kültür Turizm Müdürlüğü organizasyonu ile gerçekleştireceğimiz geziye İstanbul, Ankara’da ve farklı illerden Çorumlu olmayan bürokrat, STK başkanları ve iş insanları katılacak. Ayrıca Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Üsküdar Belediye Meclisi Üyesi İskilipli hemşehrimiz Sadeddin Karaca’da gezide bizimle birlikte olacaklar. Gezi kapsamında, İl Merkezi, Boğazkale, Alaca, Ortaköy, İskilip, Oğuzlar, Osmancık ve Kargı’da tarihi ve turistik yerler gezilecek. Geziye İstanbul’dan 30 kişi olmak üzere diğer illerle birlikte 100 kişilik bir grup katılacak. Gezi, ulusal basında da yer alacak”dedi.

ÇORUM İL TANITIM GÜNLERİ’NİN 2.’Sİ YAPILACAK

Dünya Çorumlular Konfederasyonu Genel Başkanı Metin Akkuş, geçen sene düzenledikleri Çorum İl Tanıtım Günleri’nin 2.’sini 2022 Aralık ayında yapacaklarını belirterek, “Çorum İl Tanıtım Günleri’nin 2.’si 15-18 Aralık 2022 tarihlerinde Maltepe sahilde gerçekleştirilecek. Tüm hemşehrilerimizi tanıtım günlerimize davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyarete Mecitözü Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı ve Dünya Çorumlular Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Kemal Tepe, Dünya Çorumlular Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Akmaz ve Amasyalı Dernekler Federasyonu Genel Başkanı İsmail Aktaş’ta katıldı.