Dünya rekortmeni Çorum’da yeni fidanlar toprakla buluştu

FATİH BATTAR

2019 yılında 3 bin kişinin katılımıyla Akkent bölgesinde 1 saatte 303 bin fidan dikilerek, Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Çorum’da, bu yıl da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Organize Sanayi Bölgesinde yaklaşık 8 bin, Çorum genelinde ise 29 bin 500 fidan toprakla buluştu.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü bu yıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu çerçevesinde 'Türkiye Yüzyılına Nefes' temasıyla düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Bu kapsamda Türkiye genelinde, 11 Kasım’da, saat 11.11’de 81 ilde olduğu gibi Çorum’da da vatandaşların ve öğrencilerin katılımı ile binlerce fidan dikildi.

Fidan dikimine Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

‘ÇORUM'DA ORMAN VARLIĞI YÜZDE 38 SEVİYESİNE ULAŞTI’

Dünyada fidan dikme rekorunun 2019 yılında 1 saatte yaklaşık 303 bin fidan dikimi ile Çorum’da olduğunu hatırlatan Vali Çiftçi, “Bugün Çorum’da 11 ayrı lokasyonda toplam 29 bin 500 fidanı toprakla buluşturacağız. Geçtiğimiz yıl Orman İşletme Müdürlüğümüz ve Organize Sanayi Müdürlüğümüz arasında bir protokol imzalamıştık. Toplam 380 dekar alanda Organize Sanayi bölgesinde bir ağaçlandırma çalışmamız olacak. Bugün, Organize Sanayi Bölgesinde 25 dönüm alanda 8 bin fidanı toprakla buluşturacağız. 2022 yılında Orman İşletme Müdürlüğümüz 1 milyon fidan yeşil vatana yani orman varlığımıza kazandırıldı. Yapılan çalışmalarla Çorum’da orman varlığımız yüzde 38 seviyesine ulaştı.” dedi



