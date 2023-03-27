‘Dünyada barış ve huzuru bozacak zehirli bir hastalık’

FATİH AKBAŞ

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, yaptığı açıklamada, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yapılan çirkin saldırıyı kınadı.

“İslam düşmanlığı (İslamofobi) ve ırkçılık insanlık suçudur. Danimarka'da yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim ve şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum” diyerek açıklamasına başlayan Milletvekili Erol Kavuncu, “Bu aşağılık eylemlere izin veren Danimarka yetkililerini şiddetle kınıyorum. Bu aşağılık, faşist tavrı ifade özgürlüğü ile maskelemeye çalışmak insanlığa ve hukuka ihanettir. Mübarek Ramazan ayında yapılan bu barbarlık bir insanlık ve nefret suçudur” dedi.

Danimarka makamlarının, bir an önce saldırıların sorumlularına yönelik somut adımlar atması gerektiğini ifade eden Milletvekili Kavuncu, “Artık tesadüf olmayan, sistematik hale gelen bu hain saldırılara, uluslararası toplumlumda nefret tohumları atan bu provakatif eylemlere karşı tüm dünya birlikte hareket etmek zorundadır. Zira bu insanlık suçu dünyada barış ve huzuru bozacak, tehlikeli ve zehirli bir hastalıktır. İslamiyet’in ve Müslümanların yegane umudu Türkiye, özümüze, değerlerimize yapılan bütün bu saldırıların hesabını elbet soracak ve bütün bu şer odaklarıyla en güçlü şekilde mücadele etmeye devam edecektir”şeklinde belirtti.