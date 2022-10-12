‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listesindeler

FATİH AKBAŞ

Stanford Üniversitesi’nden Prof. Dr. John P. A. Ioannidis tarafından ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ yayınladı.

Listede ‘Kariyer Boyu Etki’ kategorisinde Hitit Üniversitesi’nden Prof.Dr. Vedat Deniz ve Prof.Dr. Bülent Kabak yer alırken bu kategoride Samsun, Sinop, Amasya ve Yozgat Üniversiteleri’nden hiçbir akademisyen yer almadı.

Sadece 2021 yılına ait yayınların değerlendirildiği ‘Yıllık Etki’ kategorisinde ise Hitit Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bülent Kabak, Prof. Dr. Dilber Esra Yıldız, Doç.Dr. Akif Akgül ve Doç.Dr. Seyfi Şevik listeye girdi.

Prof. Dr. Vedat Deniz ve Prof.Dr. Bülent Kabak, Dünya’da En Etkili Bilim İnsanları-2022 listesine de girerek son üç yıldır arka arkaya bu listede yer alma başarısı gösterdiler.

2020 yılından beri Stanford Üniversitesi’nden Prof. Dr. John P. A. Ioannidis tarafından yayınlanan ve 22 anabilim dalı ile 176 alt bilim dalında dünyadaki bilim insanları arasından ilk yüzde 2'lik dilime giren yaklaşık 196 bin bilim insanının yer aldığı "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinin yenisi 10 Ekim 2022 tarihinde yayınladı.

7 MİLYON BİLİM İNSANININ KARİYER PERFORMANSLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Bu liste yaklaşık 7 milyon bilim insanının kariyer performansları ile ilgili Scopus veri tabanı kullanılarak yapılan çalışmada, Hirsch H-indeksi; ortak yazarlı Schreiber hm-indeksi; toplam atıf sayısı; tek yazarlı yayınların atıf sayısı; tek veya birinci yazarlı makalelerdeki atıf sayısı ve tek, birinci veya son (senior) yazarlı yayınların atıf sayısı gibi kariyer boyu 6 değişkenden oluşan bileşik (kompozit) bilimsel etki endeksi kullanılarak değerlendirildi.

‘KARİYER BOYU ETKİ’ KATEGORİSİNDE HİTÜ’DEN İKİ AKADEMİSYEN VAR

‘Kariyer Boyu Etki’ kategorisinde Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Vedat Deniz, dünyada ‘Mining&Metallurgy’ bilim dalında 9 bin 568 bilim insanının yer aldığı % 2’lik listede 135’ci sırada yer alırken, Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof.Dr.Bülent Kabak ise ‘Food Science’ bilim dalında 69 bin 324 bilim insanının yer aldığı listede 572’ci sırada yer aldı.

LİSTENİN ‘KARİYER BOYU ETKİ’ KATEGORİSİNDE TÜRKİYE'DEN 897 KİŞİ BULUNUYOR

Bilim insanlarının kariyerleri boyunca yaptıkları çalışmalar dikkate alınarak oluşturulan sıralamada 195 bin 605 bilim insanı içerisinde Türkiye'den 897 kişi listeye girebildi. Türkiye'den listeye İstanbul Teknik Üniversitesi 59 akademisyenle birinci sıradan girerken onu 39 akademisyenle ODTÜ ve 36 akademisyenle Hacettepe Üniversitesi takip etti.

Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi’nden 5 akademisyen, Kastamonu Üniversitesi’nden 3 akademisyen, Kırıkkale Üniversitesi ve Çankırı Karatekin Üniversiteleri’nden ise 2’şer akademisyen, Ondokuz Mayıs Üniversitesinden ise 1 akademisyen ile listeye girerken, Samsun, Sinop, Amasya ve Yozgat Bozok Üniversiteleri’nden ise hiçbir akademisyen ‘Kariyer Boyu Etki’ kategorisinde listeye giremedi.

Özellikle, Hitit Üniversitesi’nden çok önce kurulmuş olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden sadece 1 akademisyen ve Kırıkkale Üniversitesi’nden ise sadece 2 akademisyenin listeye girmesi dikkat çekti.

‘YILLIK ETKİ’ KATEGORİSİNDE HİTÜ’DEN 4 AKADEMİSYEN VAR

Sadece 2021 yılına ait verilerin dikkate alındığı ‘Yıllık Etki’ kategorisinde ise Hitit Üniversitesi’nden 4 akademisyen sıralamada yer aldı.

‘Yıllık Etki’ kategorisinde Prof. Dr. Bülent Kabak (69 bin 324 kişi arasında 357. sırada), Prof. Dr. Dilber Esra Yıldız (380 bin 123 kişi arasında 5 bin 149. sırada), Doç. Dr. Akif Akgül (546 bin 033 kişi arasında 5 bin 149.sırada), Doç.Dr. Seyfi Şevik (321 bin 394 kişi arasında 3 bin 564.sırada) yer aldı.

‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listesine https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw adresinden ulaşılabilir.