Duyduğumuz gördüğümüz her bir probleme sırtımızı dönmeyeceğiz

FATİH BATTAR

Gazetemiz eski Genel Yayın Yönetmeni Erol Taşkan, AK Parti’den milletvekili aday adaylığını açıkladı.

Coşkulu bir kalabalık eşliğinde parti binasında bir basın toplantısı düzenleyen Taşkan; “Bir ferdi olmaktan onur duyduğum Türk Milleti’nin, kıyamete kadar başı dik, haysiyeti yüksek, hür ve bağımsız olarak, tüm mazlumların hamisi olabilme gücünü ebedi olarak omuzlarında taşıyabilmesi için yola revan olmuş bir davanın, yıllardır hayranlıkla ve dualarla izlediğim yol yürüyüşüne, bugün ben de hem ruhen, hem de bedenen katılabilmek için adım atıyorum.” dedi

‘Ecdadımızdan alınan mirası yarınlara taşımak için, yedi düveli karşısına alarak, milletimizin izzetini-şerefini, bölünmez bütünlüğünü bir bayrak gibi göndere çeken kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte, bu kutlu davanın hizmetkarı olmaya niyet ettim.’ diyen Taşkan; “Tarih boyunca, milletimizin başına getirilen oyunları ve tuzakları okuduk, duyduk, ibretle dinledik. Şu kısa hayatımız içerisinde, aynı şablondan çıkan pek çok tuzağı, bizler de bizatihi yaşayıp, canlı şahidi olduk. Geçmişte yaşananı ve bugün bizim yaşadıklarımızı ortaya koyduğumuzda, vardığımız tek sonuç, geride durup başımıza iş açılmasını beklemek yerine, bu yüke omuz vermeyi kaçınılmaz kılmaktadır. Mesele, birilerinin küçültmeye çalıştığı gibi patates soğan fiyatlarında değil, yaşam hakkımıza, bağımsızlığımıza, bölünmez bütünlüğümüze, onurumuza ve haysiyetimize kadar uzanan kirli oyunları canımız pahasına sindirip yok etme meselesidir. Genelde, sınırlarını ecdadımızın kanlarıyla çizdiği cennet vatanımız Türkiye, özelde ise doğup büyüdüğümüz ve ömrümüzü nihayete erdirdiğimizde, bağrında yatacağımız Çorum için, hizmetkar olma şerefine nail olabilmek, geride hoş bir sada bırakıp, insanların dualarında, “İyi bir adamdı” cümlesi ile yer alarak, omuzlarına aldığı tabutun içerisinde yüzümüzün akıyla Allah’ın huzuruna varabilmektir.” şeklinde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında kutlu bir davanın eri olabilmek adına AK Parti’den milletvekili aday adayı olmanın onur ve gururunu yaşadığını dile getiren Taşkan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Bu memleketin geleceği için, gecesini gündüzüne katarak destanlar yazan bir davanın adı ve adresi olduğuna, yürekten inandığım AK Parti’de, başkomutanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında, kutlu bir davanın eri olabilmek adına, AK Partimizden Milletvekili Aday Adayı olduğumu onur duyarak ifade ediyorum. Partimize müracaat eden tüm aday adaylarını canı gönülden kutluyorum. Aynı inanç ve azimle, bu memleketin birliği ve dirliğine hizmet edenlerle yol arkadaşı olup, dünya lideri bir komutanın açtığı yolda, gece gündüz demeden, kurulan tuzakları boza boza, canımız pahasına yol yürüyüp zaferlere koşacağız inşallah. Bugünki mücadelemiz de Cennet mekan Abdulhamit’i tahtından indiren, Başbakanlarımızı asan, darbeler yapıp bizi köleleştirmek isteyen, 28 Şubat cehennemini bu millete yaşatan,gezi olaylarıyla memleketimizi yangın yerine çeviren, 15 Temmuz’la bu millete bomba yağdıran zihniyetle olan mücadelemiz, Çanakkale’de verilen kutlu mücadeleden farksızdır. Tarih, inanç ve kararlılıkla yol yürüyüp, tek başına destan yazan kahramanlarla doludur. İnanarak yola çıkmış bir insanın bir milletin kaderine, hatta bir ümmetin birliğine nasıl güç kattığının örneğini, bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsında gururla izliyor, şahitlik ediyoruz. Benim iddiam ne kahramanlık, ne de bu milletin kaderini değiştiren birisi olmak. Benim niyetim de ülküm de, bize böylesi bir dünya liderinin yaşadığı dönemde hayat verip halk eden Rabbim’e sığınıp, durmam gereken doğru yerde, doğru adamın yanında ve doğru zamanda dimdik durabilmek. Karınca misali olup, samimiyetimizi ortaya koyup, bu samimiyetimi ve çabamı da ahiret azığı olarak gönlüme nakşetmektir.

Yıllardır gazeteci olarak sürdürdüğüm hayatımda, Çorum’da cereyan eden siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal her hadisenin canlı şahidi olarak 30 yılımız geçti. Dünün ihtiyaçlarını da, bugünün ve yarının ihtiyaçlarını biliyorum. Bu zamana kadar çok şükür ki gördüğümüz duyduğumuz hiçbir konudan geri durmadık, “bana ne” deyip sırtımızı dönmedik. İnşallah bundan sonra da kulağımızın duyduğu, gözümüzün gördüğü hiçbir probleme sırtımızı dönmeyeceğiz. Ezeli ervahta milletvekili olarak bize yazılmış bir kader varsa, üstleneceğimiz görevi alnımızın akıyla, şerefle, onurumuzla yerine getirip, kıymetli hemşehrilerimle her zaman el ele tutarak üzerimize alacağımız velayetin gereğini yapacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, bugün beni yalnız bırakmayıp yanımda olan tüm dostlarıma canı gönülden minnetimi ve teşekkürlerimi bildiriyorum. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum.”