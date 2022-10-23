DYP’den gazetemize ziyaret

HURŞİT BOZKURT

Doğru Yol Partisi(DYP) İl Başkanı Bekir Yalkan ile Merkez İlçe Başkanı Ali Osman Keskin, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle gazetemizi ziyaret etti.

Ziyarette konuşma yapan DYP İl Başkanı Bekir Yalkan, basın mensuplarının her türlü zorluğa ve sıkıntıya rağmen, mesai mefhumu gözetmeksizin vatandaşları bilinçlendirmek ve haberdar etmek için verdikleri mücadelenin her türlü takdiri hak ettiğini ifade ederek, “Bu vesileyle, kamu yararı gözeterek emek veren, uzun çalışma saatlerini ve zorlu çalışma koşullarını önemsemeden fedakarca çalışan, basın ahlak ve meslek ilkelerine bağlı olarak, kamuoyunun bilgilendirimesi ve yönlendirilmesinde büyük rol üstlenen tüm basın mensuplarının gününü kutluyorum” dedi.