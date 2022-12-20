Ecel dozerde yakaladı!

Çorumlu dozerci, işyerinde vardiyada bulunduğu sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Kastamonu’da bir firmada görev yapan Çorum'un Dodurga İlçesi Mehmet Dede Obruk Köyü sakinlerinden Halil Becer (53), geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Edinilen bilgiye göre; Halil Becer, Kastamonu’da çalıştığı firmada gece mesaisinde olduğu sırada rahatsızlandı.

Yemek molasını dozer içerisinde uyuyarak kullanmayı tercih eden Halil Becer, arkadaşlarından işe başlarken kendisini uyartmalarını istedi.

Arkadaşları ise Halil Becer’i uyartmaya gittiklerinde hareketsiz bir şekilde olduğunu gördü. Firmaya ait ambulansla hastaneye kaldırılan Halil Becer’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Otopsi işlemlerinin ardından cenaze Çorum’a gönderildi.

Merhumun cenazesi Mehmet Dede Tekke Köyü’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.