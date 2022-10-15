Eczacıların mitingi iptal oldu

Bartın Amasra’da yaşanan maden ocağındaki patlama sonucunda 40 maden işçisinin yaşamını yitirmesi nedeniyle Türkiye Eczacılar Birliği'nin yarın Ankara'da düzenleyeceği miting iptal edildi.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Çorum Eczacılar Odası Başkanı Eczacı Şefkat Güler; Bartın Amasra’da yaşanan maden ocağındaki patlama sonucunda 40 maden işçimizin yaşamını yitirmesi hepimizi yasa boğmuştur. Yaşanan bu elim olay nedeniyle, Türk Eczacıları Birliği ve 54 Bölge Eczacı Odası 16 Ekim Pazar günü Ankara Tandoğan’da düzenlenecek “Büyük Eczacı Mitingi”ni erteleme kararı almıştır.Çorum Eczacı Odamızın üyeleri Eczacılarımız ve biz yöneticilerde Miting için yaptığımız hazırlıkları iptal etmiş bulunmaktayız. Biz Eczacılar yine halkımızı düşünerek yine cana değer vererek Hak arama mücadelemizi ertelemiş bulunmaktayız.Madenci ailelerimizin ocaklarına ateş düşmüşken biz o ateşi söndürmeli yaraları sarmalıyız.Çorum Eczacıları ve Ülkemizdeki tüm eczacılar yardım için hazırız. Faciada yaşamını yitiren maden işçilerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı ve sabır,yaralı kurtulan madencilerimize acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı