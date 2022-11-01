Ege Üniversitesi 113 Öğretim Üyesi alacak

Ege Üniversitesi Rektörlüğü 113 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, üniversitenin çeşitli birimlerine 547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacağı belirtildi. Adayların ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerektiği ifade edildi.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2022, 14:47