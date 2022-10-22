Eğitim Bir Sen’de Fatih Okumuş dönemi

FATİH BATTAR

Eğitim Bir Sen Çorum 1 Nolu Şubesi’nin 7.Olağan Genel Kurulu bugün yapıldı. 2 adayın yarıştığı ve çarşaf liste şeklinde gerçekleştirilen genel kurulda Fatih Okumuş’un listesi yönetimde çoğunluğu elde etti.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurula AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, Memur Sen’e bağlı sendika başkanları ve sendika üyeleri katıldı.

Kur’an-ı kerim tilaveti, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından divan heyeti oluşturuldu.

Divan Başkanlığı’na Eğitim Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa, katip üyeliklere ise Diyanet Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal ve Zuhal Yalçın getirildi.

Protokol konuşmalarının ardından Denetleme ve Yönetim Kurullarının raporları okunarak ibra edildi ve oy kullanma işlemine geçildi.

Tekin Çınar ve Fatih Okumuş’un yarıştığı seçimde Fatih Okumuş 83 oy ile Eğitim Bir Sen Çorum Şube Başkanı seçildi.

Eğitim Bir Sen Çorum 1 Nolu Şubesi’nin yeni yönetiminde şu isimler yer aldı: “Yönetim Kurulu: Fatih Okumuş, Ali Doğan, İlhan Akbaş, Ali Çağdaş, Abdülkadir Bilgiç, Ramazan Akkaya, Selim Özden.

Denetleme Kurulu: Aydın Asal, Murat Öncül, Çetin Kaya, Yusuf Sonkaya, Levent Sarı

Disiplin Kurulu: Üzeyir Avcı, Fuat Bal, Zafer Mustafa Alagöz, Murat Küçükahıskalı, Hasan Öztürk

Genel kurulda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın; “Davamız açısından hayal edemediğimiz bir çok hedefe Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte sendikalarla, bütün teşkilatlarımızla iyi gidiyoruz.” dedi

‘EN BÜYÜK HEDEFİMİZ AHİRET’

Aşgın; “Hakikaten yükümüz ağır. Çok iyi gidiyoruz. Recep Tayyip Erdoğan çok iyi gidiyor. Davamız açısından hayal edemediğimiz bir çok hedefe Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte sendikalarla, bütün teşkilatlarımızla iyi gidiyoruz. 3-4 yıl önce Ayasofya açılacak, zincirler kırılacak diye elimizi kaldırıp bağırdığımızda neredeyse açılacağına biz bile inanmıyorduk ama bugün biletle girdiğimiz Ayasofya’ya ham olsun abdestle giriyoruz. Başörtüsü en büyük meselemizdi. Ben İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Beyazıd Meydanı’nda başörtüsü eylemleri yapıyorduk. Bugün başörtüsü serbestliği yolunu rahmetli Necmetttin Erbakan hocamız açtı, onu da rahmetle anıyoruz. 2023-2053-2071 hedeflerimiz var. En büyük hedefimiz ise ahiret. Cennete girmek, resullulahın yanına gitmek, onun şefaatine nail olmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı

‘FİNCANCI KATIRLARI’

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ise konuşmasında Türk Tabipleri Odası Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya sert tepki gösterdi.

‘Türkiye 3 tarafı deniz, 4 tarafı düşmanlarla çevrili bir ülkedir.’ diyen Kavuncu; “İhanette sınır tanımayanlar her gün bir skandala imza atıyorlar. Yıllarca bu zihniyetle mücadele ettik. Yine bir kaç gün önce adının başında Türk olan Türk Tabipler Birliği, ne Türklükle ne Müslümanlıkla ne de insanlıktan nasibini almamışlar, ülkesinin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ‘kimyasal silah kullandı’ diyecek kadar gözü dönmüş bir zihniyetle karşı karşıyayız. Halk arasında ‘Fincancı Katırları’ yada ‘Allah yüzünün rabbiyesini almış insan’ denir buna. Bunlarla mücadelemiz sonuna kadar kararlılıkla devam edecektir.” şeklinde konuştu

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2022, 18:42