Ekibin bir kısmı döndü, çalışmalar sürüyor

Çorum Belediyesi afet yardım ekibi, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Afetin hemen ardından Afşin'e ulaşan Çorum Belediyesi ekipleri, depremin yaralarını sarmak için bölgede gece gündüz çalışıyor.

Arama kurtarma çalışmalarının ardından ilçede enkaz kaldırma çalışması, altyapı onarımı, temizlik çalışması ve çadır kurulumu yapan ekiplerden bir bölümü Çorum'a döndü.

Belediye Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat koordinesindeki Çorum Belediyesi ekiplerinden bir bölümü görevini tamamlayarak Çorum'a dönerken, ekiplerin bir kısmı ise bölgede çalışmalara devam ediyor. Tüm imkânlarıyla Afşinli depremzedelerin yanında olan Çorum Belediyesi ekipleri ilçe halkından hayır duası alıyor.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “Depremin ilk gününden itibaren 117 noktada, hasar gören içme suyu altyapısındaki arızaların tamamını gidererek su kayıp ve kaçağının önüne geçtik. Ayrıca, kurulan konteyner evlere içme suyu hatları çekerek suya ulaşımı hızlandırdık." dedi. (Haber Merkezi)