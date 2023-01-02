Elanur ölümle değil hayatla kucaklaşsın

EROL TAŞKAN

SMA Hastalığının pençesinde yaşam mücadelesi veren 3,5 yaşındaki Elanur Aydoğdu için Gümüşhacıköy’de destek konseri düzenlendi.

Konser ve düzenlenen kermes geliri, Elanur adına açılan yardım hesabına aktarıldı.

Her geçen gün vakti daralan ve elindeki tedavi şansını kaybetmemek için adeta çırpınan aile, kendisini yalnız bırakmayan hayırseverlerin katkılarıyla umutlarını ayakta tutmaya çalışıyor.

Şu an 10 kilogram ağırlığında olan Elanur’un 3,5 kilo daha alması durumunda tek şansları olan Dubai’deki tedaviden de mahrum kalınacak. Elanur’un kilo almaması için bir yandan çaba sarfeden aile, Elanur’un hastalığı karşısında daha da bitkin düşmemesi için ne yapacağını şaşırmış durumda.

Her saniyesi hayat kadar değerli olan zaman diliminde, bir an evvel tedavi için gereken 1 milyon 850 bin doları tamamlamaya çalışan ailenin tek umudu, bu memleketin hayır sahiplerinin varlığı. Seslerini duyurup Elanur için destek bekleyen aile, akan gözyaşlarını durdurmak için hayır sahiplerinin Elanur’un hayatta kalabilmesi için el uzatmasını bekliyor.

Elanur’un 8 aylıkken pençesine düştüğü ölümcül hastalıktan kurtulup güzel, mutlu ve sağlıklı günlere ulaşacağı günlere kapı açmak, ona nefes olup gül bakışlarının muhatabı olmak için Elanur’un annesi adına açılan resmi bağış hesabına Türkiye’nin her yerinden bağış yapılabilir.

İŞTE KAMPANYA HESAP NUMARASI ZİRAAT BANKASI Esmehan Aydoğdu

IBAN: TR73 0001 0013 9548 2463 7250 13