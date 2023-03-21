Elektronik çiplerin ömrünü uzatacak proje geliştirdiler

Makine ve İmalat Teknolojileri alanında ihtisaslaşan Hitit Üniversitesinde elektronik çiplerin aşırı ısınma nedeniyle arızalanması önlemeye yönelik proje hazırlandı.

Disiplinlerarası bir çalışmayla hazırlanan projeye TÜBİTAK tarafından destek verildi.

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Sinan Çalışkan, Prof. Dr. Hümeyra Mert Balaban ile Dr. Öğr. Üyesi Erdener Özçetin işbirliğinde hazırlanan ve TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı'na sunulan proje, kabul edildi.

Proje kapsamında, kanallarda meyana gelen aşırı sıcak bölgelerin belirlenerek sıcaklığa duyarlı hidrojellerin yerleştirilmesiyle elektronik yüzeylerde eşit bir sıcaklık dağılımı elde edilmesi hedefleniyor. Projede ayrıca fraktal biçimli soğutma geometrisinin optimum şartları da belirlenecek.

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Sinan Çalışkan, yaptığı açıklamada elektronik çiplerde bazı bölgelerin diğer bölgelere göre aşırı ısındığını ve bundan dolayı elektronik elemanlarda arızalar meydana geldiğini belirterek elektronik çiplerdeki güç yoğunluğunun, elektronik ekipmanların boyutlarının küçülmesi ve artan ısı üretim hızı üzerine yapılan çalışmaların gün geçtikçe önem kazandığını söyledi.

Prof. Dr. Çalışkan, “Cihaz soğutma teknolojisi çok yönlü bir uygulama alanı. Elektrikli sistemler gibi elektronik cihazlar ve parçalar da çalıştıklarında ısı üretmektedir. Bu kapsamda cihaz soğutma teknolojileri, yaygın kullanım alanı bulmaya başladı” şeklinde konuştu.

Makine Mühendisliği, Polimer Malzeme Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinin çalışma alanlarını konu alan ve disiplinler arası bir karakter taşıyan proje ile ülkemiz için elektronik elemanların soğutulmasına yönelik önemli katkılar sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Prof. Dr. Çalışkan, şunları kaydetti:

“Makine ve İmalat Teknolojileri alanında ihtisaslaşan üniversitemizde, orta-yüksek ve yüksek teknolojiye geçiş ve inovasyon noktasında sektöre katma değer sağlayabilecek çeşitli projeler üzerine çalışmalar yapılıyor. Savunma, sanayi ve sağlık gibi alanlarda kullanılan elektronik cihazlarda aşırı ısınmaya bağlı olarak sistemde arızalarla karşı karşıya kalınmakta ve cihazların arızalanmasına sebep olmaktadır. Destek almaya hak kazandığımız proje ile ulusal/uluslararası seviyede bilimsel araştırma gerçekleştirmenin yanı sıra hedef teknolojinin ülkemizde etkin şekilde kullanımına da katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Proje kapsamında, lisansüstü öğrencilerimiz de yer alacak. Böylelikle proje ile ilgili alanda, ülkemizde nitelikli araştırmacıların yetiştirilmesine de önemli katkı sağlamış olacağız.” (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2023, 18:56