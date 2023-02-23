Elif Naz, kumbarasını depremzedelere bağışladı

Çorum'da Kur'an Kursu öğrencisi minik Elif Naz Çeliktaş, bir yıldır kumbarasında biriktirdiği paraları deprem bölgesindeki kardeşlerine bağışladı.

Çorum Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na üye sanayi esnafından Yaşar Çeliktaş'ın kızı Elif Naz, "Depremdeki kardeşlerime kumbaramdaki paraları bağışlıyorum. Allah'ım ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın" diyerek, Oda Başkanı Necmettin Uzun'a deprem bölgesine gönderilmek üzere ağzına kadar para dolu kumbarasını teslim etti.

Oda Başkanı Uzun ise, minik Elif Naz'ın dedesi Mahmut Çeliktaş'ın da hazır bulunduğu kumbara tesliminde Çeliktaş ailesinin daha öncede depremzedelere ayni ve nakdi yardımda bulunduğunu ve bu örnek davranışlarından dolayı Elif Naz başta olmak üzere Çeliktaş ailesine teşekkür etti.

Uzun, "Mimar Sinan Cami Kur'an Kursu'nda eğitim gören 6 yaşındaki minik kardeşimiz Elif Naz, deprem bölgesindeki kardeşlerine destek olmak için kumbarasında bir yıldır biriktirmiş olduğu paraları bizlere deprem bölgesine gönderilmek üzere teslim etti. Elif Naz'ın yardım etme duygusu ve akranlarını düşünmesi bizleri çok duygulandırdı. Ben bu hassasiyetinden ötürü minik kardeşimize ve ailesine çok teşekkür ediyorum. İnşallah deprem bölgesindeki acıları hep birlikte saracağız.

Oda olarak ta üyelerimizin desteği ile bugün olduğu gibi yarında yardımlarımız artarak devam edecek. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Yüce Allah ülkemize ve milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi. (Haber Merkezi)