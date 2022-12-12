Eminevim ile Çorum Belediyesi işbirliği

Tasarruf finansman sektörüne 30 yılı aşkın süredir liderlik eden Eminevim, Ortak Frekans projesi kapsamında Çorum Belediyesi ile iş birliği protokolü imzaladı.

Protokol kapsamında Çorum Belediyesi çalışanları Eminevim’in sunduğu tasarruf finansman hizmetinden indirimli olarak yararlanma fırsatı bulacak.

Eminevim, Ortak Frekans projesi kapsamında Çorum Belediyesi ile iş birliği protokolü imzaladı

. Protokol kapsamında tasarruf finansmanından yararlanarak ev, araba veya iş yeri sahibi olmak isteyen Çorum Belediyesi çalışanları ve ayrıca çalışanların birinci derece yakınlarına bir yıl boyunca organizasyon ücretinde yüzde 20’ye varan indirim fırsatları sunuluyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) lisansıyla Türkiye’de 85 milyona hitap eden Eminevim, Ortak Frekans projesi ile Türkiye’nin farklı noktalarında hizmet veren ulusal ve yerel çaptaki yüzlerce dernek, sendika, birlik, federasyon ve diğer sivil toplum kuruluşları üye ve çalışanlarının tasarruf finansmanıyla tanışmasını hedefliyor.

Eminevim, bu kurumlara bağlı binlerce kişi ev, araba ve iş yeri finansmanı ihtiyaçlarını kendi gelirlerine uygun finansman ürünleriyle karşılarken, Ortak Frekans kapsamında da ek indirim avantajları sunacak.

Tam zamanında teslimat ilkesiyle bugüne kadar 220 bini aşkın ailenin ev, araba ve iş yeri finansman teslimatını gerçekleştiren Eminevim, ülke genelindeki 118 şubesiyle müşterilerine en iyi deneyimi sunmaya ve yeni projelerle tasarruf finansını büyütmeye devam edecek. (Haber Merkezi)