Eminevim’den Eğitim Bir Sen üyelerine yüzde 20’ye varan indirim

FATİH BATTAR

Çorum Eminevim Şubesi ile Eğitim Bir Sen Çorum arasında indirim anlaşması imzalandı.

Yapılan anlaşma ile ilgili bilgi veren Eminevim Çorum Şube Müdürü Hüseyin Kör, Eminevim ve Eğitim Bir Sen arasında yapılan işbirliğiyle sendika mensupları ve sendika mensuplarının birinci derece yakınlarına yüzde 20’ye varan indirim imkanı sunduklarını söyledi.

Emenevim’in ‘Ortak Frekans’ projesiyle sendika üyelerinin kolayca ev, araba ve işyeri sahibi olabileceğini belirten Kör; “Çorum’da Eminevim olarak bugüne kadar 3 bine yakın kişiyi ev ve işyeri sahibi yaptık. Daha fazla kişiye ulaşmak için bugün de Eğitim Bir Sen Çorum Şubesiyle bir anlaşma imzaladık. 3 bin 100 üyesi bulunan Eğitim Bir Sen üyelerine ve birince derece yakınlarına yüzde 20’ye varan indirim uygulayacağız. Yapılan anlaşma ile sendika üyelerimiz kolayca ev, araba ve işyeri sahibi olabilecek.” dedi