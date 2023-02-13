Emniyet Müdürü'nün acı günü

MURAT KARASU

Çorum İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser'in kardeşi Biray Şendağ ve kardeşinin eşi Murat Şendağ, 6 Şubat'ta meydana gelen depremde göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem 10 ili vurmuştu. Emniyet Müdürü Mehmet Gülser'in kız kardeşi Biray Şendağ ve eniştesi murat Şendağ, Hatay Antakya’da bulunan Cebrail Mahallesi 1. Bahçeli Sokak'ta evinde göçük altında kurtarılmayı bekliyordu. Acı haber dün geldi. Arama-kurtarma ekipleri Biray Şendağ ve Murat Şendağ'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Merhum ve merhumenin cenazeleri bugün Hatay'da toprağa verildi.

Hakimiyet, Şendağ ailesine rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.