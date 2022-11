‘Emperyalist güçler güçlü Türkiye istemiyor’

MHP milletvekili aday adayı Vahit Kayrıcı, önceki dönem MHP İl ve Merkez İlçe Teşkilatı ile bir araya geldi.

Toplantıda konuşma yapan Kayrıcı, “Emperyalist güçler dünyayı yeniden bölüşmeye çalışıyorlar. Güçlü bir Türkiye istemiyorlar, yönetecekleri bir Türkiye istiyorlar. Allahın izni ile bu günden sonra Türkiyemiz hep güçlü kalacaktır. Kimsenin istediği gibi yönetilmeyecektir” dedi.

Toplantıya Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, MHP önceki dönem İl Başkanı Arslan Kaynar, MHP önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Ertuğrul Onan ve görev yaptıkları teşkilat yöneticileri katıldı.

Yapılan istişare toplantısında söz alan önceki dönem MHP önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Ertuğrul Onan, 2023 yılında yapılacak olan seçimin çok önemli bir seçim olduğuna değinerek, MHP milletvekili aday adayı Vahit Kayrıcı’nın kendileriyle istişare toplantısı yapmasından dolayı memnun olduklarını ifade etti.

Ertuğrul Onan yapılan istişarelerin başarı getireceğini başarının ise birlik ve beraberlikten geçtiğini belirterek, “Bu toplantıları diğer çıkacak aday adaylarımızla birlikte de istişarede bulunmak isteriz. Yapılan bu toplantıların manasızca bir tarafa çekilmemesini ülkücülerin her zaman lider, teşkilat, doktrin felsefesinde hareket ettiğini ve her zaman ülkücülerin teşkilatın, hareketin ve liderinin yanında bir nefer gibi başarı için mücadele edeceğini tüm arkadaşlarımızın da aynı duygu ve düşüncede olduğunu söylemek istiyorum. 21. Dönem MHP Çorum Milletvekili ve aday adayı olan Vahit Kayrıcı’ya da çıkmış olduğu kutlu yolda başarılar diliyorum” dedi.

MHP önceki dönem İl Başkanı Arslan Kaynar da 2023 seçimlerine fazla bir süre kalmadığını, Türkiye’nin istikbali ve istiklali açısından çok önemli bir seçim olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Başlangıçtan beri tesis ettiğimiz Cumhur İttifakı dediğimiz memleket faydasına olan bu anlayışın ayakta durabilmesi, hayatiyetini devam ettirmesi gerekmektedir. Bunu başardığımız takdirde ülkenin geleceğiyle ilgili hiçbir vatandaşımızın endişesi olmayacaktır. Bizce Cumhur İttifakı devam edecektir, kimsenin endişesi olmasın. Liderimiz, Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’nin Samsun mitinginde ifade ettiği gibi “Milliyetçi-Ülkücü Hareket ile Cumhur İttifakı,Türk milletinin geleceğini kurmak, Türk Devletinin geleceğini kurtarmak, Ve mazlum milletlere kılavuzluk etmek için dün olduğu gibi bugün de, yarın da göreve hazırdır” ilkesiyle hareket ediyoruz. Milletvekili aday adayımız Vahit Kayrıcı’ya da başarı dileklerimizi iletiyorum.”

21. dönem MHP Çorum Milletvekili ve milletvekili aday adayı Vahit Kayrıcı ise 1999-2022 yılları arasında milletvekili olarak Türkiye’ye ve Çorum’a hizmet ettiğini söyledi.

Hükümeti çok zor bir dönemde devraldıklarını, ekonomik kriz olmasına rağmen Ankara-Çorum karayolunun genel başkanları Dr. Devlet Bahçeli’nin desteği ile yüzde 95’lik kısmını tamamladıklarını aktaran Vahit Kayrıcı, “Sağlık Bakanlığı’nın Milliyetçi Hareket Partisi’nin bünyesinde olması hemen hemen hiç hemşiresiz ve doktorsuz hastane bırakmamak için elimizden gelen gayreti gösterdik. İstanbul’da bile sekiz on tane ambulans varken biz on sekiz, yirmi adet tam donanımlı ambulans ile şehrimize hizmet etmeye çalıştık.Tarımda, desteklemede olsun elimizden geldiğince Çorumumuzun hakkını Çorum’a getirmeye çalıştık. Koalisyonla yönetilen hükümetlerin dönemleri zor dönemlerdir.Biz o güne kadar mecliste olmamıştık. Daha öncede olsakta az sayıda bulunduk. Milliyetçi Hareket Partisi olarak o dönem mecliste ikinci çoğunlukta olan parti olarak hükümetin kurulmasında sayın Genel Başkanımız o zaman çok büyük sabırla hükümetin kurulmasını sağladılar. Bizlerde o dönemde kimseyi kırmadan hizmet etmeye çalıştık. Milliyetçi Hareket Partisi her zaman tabanı Ülkü Ocakların’dan gelen temiz pırıl pırıl gençlerin geliştiği ve partiye verdiği bir yerdir. Dönem dönem kırılmalar kopmalar olsa da hem ülkenin hem de siyasetin Milliyetçi Hareket Partisi her zaman ana koludur. Taşıyıcı kirişidir. Her zaman dik durmayı bilir, dikte duracaktır” diye konuştu.

Cumhur ittifakı ile birlikte Türkiye’nin geleceğini kurtarmak için ellerinden geleni yaptıklarını, yapmayada devam edeceklerini vurgulayan Kayrıcı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “15 Temmuzla birlikte vatanımız çok büyük tehlikelerin altına girmiştir. Ulu önder Atatürk’ün bir sözü vardır. Mesele vatansa gerisi teferruattır. Mesele vatan haline geldiği için gerisini teferruat olarak geçmişteki siyasi duruşumuzu bir kenara koyduk. Cumhur İttifakı ile birlikte ülkemizin geleceğini kurtarmak için elimizden geleni yaptık yapacağızda.

Önümüzdeki seçimler o yönden çok önemli vatandaşlarımızın da bunu bilmesi lazım. Ülkenin bir tarafından Yunanistan kışkırtılıyor, bir tarafından İran’da basit konularla hadiseler meydana getirttiriliyor. Aşağı taraf da Irak’ta ise aynı şekilde yangın yeri. Suriye zaten belli. Emperyalist devletler Suriye’nin üst tarafında ülkemize karşı terör örgütleri ile birlikte mücadele veriyorlar. Ülkemiz bu mücadelelerin ortasında kalmış, FETÖ gibi hain odaklar bir tarafta,PKK ve YPG gibi emperyalist güçlerin uzantıları bir tarafta bunlarla mücadele etmek gerekiyor. Yine bir tarafımızda Rusya ve Ukrayna savaşı başladı. Bu arada bir pandemi süreci geçirdik.

Bunların hepsi dünyada bir oluşumun habercisi ve emperyalist güçler dünyayı yeniden bölüşmeye çalışıyorlar. Güçlü bir Türkiye istemiyorlar, yönetecekleri bir Türkiye istiyorlar. Allahın izni ile bu günden sonra Türkiyemiz hep güçlü kalacaktır. Kimsenin istediği gibi yönetilmeyecektir. Onun içinde 2023 yılında yapılacak olan seçimler çok önemlidir. İnşallah bu seçimleri de Cumhurbaşkanımızla birlikte Cumhur İttifakı olarak atlatacağız ve mutlaka kazanacağız. Ülkemiz kazanacak.

Terör örgütlerinin devlet içinde yuvalanmasına engellemek için bu seçimi mutlaka geçmemiz gerekiyor. Onun içindir ki “Mesele vatansa gerisi teferruattır” diye Cumhur İttifakı kuruldu ve bu ittifakta inşallah ülkenin geleceğine, yükselişine bundan sonraki yüzyıl içerisinde güçlü bir Türkiye, bölgesinde güçlü, kendisi güçlü müslüman nüfusa yardım eden, dünyada dik durabilen bir ülke haline gelecektir.”

Aday adaylığı süreci ile ile ilgilide konuşan Kayrıcı, “Teşkilatımız ve Genel Başkanımız uygun görürse aday adayıyım. Sağlığım götürdüğü müddetçe Çoruma hizmet etmek isterim. Belli birikimlerimiz var. Siyasetçi kolay yetişmiyor. Köşeli insan bulmak zor. Bu birikimler üzerine Allah nasip ederse aday adayıyım” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)