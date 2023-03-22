Enderun Teravihi ve Cumhur Müezzinliği yapılacak camiler belli oldu

FATİH AKBAŞ

Her yıl Ramazan ayında olduğu gibi bu yılda il merkezinde bazı camilerde hatimle teravih namazı kılınacak.

Ayrıca Enderun Teravihi ve Cumhur Müezzinliği geleneği bu Ramazan’da da devam edecek.

İl Müftülüğü'nden yapılan açıklamada Akşemsettin Cami, Hıdırlık Cami, Kubbeli Cami, Hz. Hüseyin Cami, Orhangazi Cami, Güldane Hatun Cami ile Murat Hüdavendigar Camilerinde teravih namazlarının hatimle kılınacağı belirtildi.

ENDERUN TERAVİHİ VE CUMHUR MÜEZZİNLİĞİ YAPILACAK CAMİLER

Çorum il merkezinde Ramazan’da Enderun Teravihi ve Cumhur Müezzinliği uygulaması yine yapılacak. Enderun Teravihi ve Cumhur Müezzinliği uygulamasının gerçekleştirileceği camiler ile günleri ise şöyle:

“29 Mart Çarşamba Mimar Sinan Cami, 5 Nisan Çarşamba Hz. Ebubekir Cami, 12 Nisan Çarşamba Emre Cami, 19 Nisan Çarşamba Buharaevler Cami”