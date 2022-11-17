EROL TAŞKAN

Kunduzhan Aile Sağlığı Merkezi’nin engelli hassasiyeti gurur verdi.

Rutin kontrollerini yaptırmak üzere sağlık merkezine gelen Arif Çilingir isimli engelli hastanın ölçümleri için dışarı çıkan genç hemşirenin ilgisi hem insanlık adına hem de engelliye gösterilen hassasiyet adına büyük takdir topladı.

Ortopedik engelli bulunan yaşlı adamın sağlık ocağına yaklaşmasıyla, kendisini pencereden gören genç hemşire, aşağı inip ölçümlerini yaptı. Tansiyon ve nabız ölçümlerinin ardından sonucu doktora bildiren hemşire, tansiyonu biraz yüksek çıkan hastasına, doktorun verdiği ilacı içirdi.

Karşılıklı diyaloglarından hemşirenin samimi ilgisi, hastanın da memnuniyet ve mutluluğu ses tonlarına yansıdı.

Sürekli Kunduzhan Aile Sağlık Merkezi’ne gelip muayene olduğunu ve tüm tetkiklerini yaptırdıklarını aktaran Arif Çilingir, “Doktorlarımız da çalışanlar da her defasında bizim için pervane oluyor. İçerde engelliler için oluşturulmuş yer var, orada da muayene ve tedavimizi gerçekleştiriyorlar. Kimi zaman içeriye girmek bana zor geliyor, sırf beni yormamak adına havaların iyi olduğu günlerde kapıya kadar inip neye ihtiyacım varsa yardımcı olup destek oluyorlar. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2022, 18:16