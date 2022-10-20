Engellileri üreten bireyler olarak topluma kazandıracak proje

FATİH AKBAŞ

‘Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı’ kapsamında Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu, ÇESOB ve Alman Lebenshilfe Vakfı tarafından hayata geçirilen “Bütünleştirme Prensipleri Doğrultusunda Mesleki Eğitim Uygulamalarının Organizasyonu" AB projesinin konferansı yapıldı.

PROJE 18 AY SÜRECEK

Anitta Otel’de gerçekleştirilen “Çalışma Hayatında Sosyal Uyum” konulu konferans saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Proje Yürütücüsü Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Sabriye Esen, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen projenin, başvuru sahibi kurum olarak Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu, eş başvuran kurum olarak Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve iştirakçi kurum Lebenshilfe Vakfı ortaklığında 18 ay süreyle yürütüleceğini belirtti.

PROJENİN AMACI; ENGELLİ BİREYLERİN BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK

Proje ile uygulamayı planladıkları faaliyetlerden olan ve okul öğretmenleri ile ÇESOB yetkililerine yönelik yapılacak eğitim faaliyeti için okul atölyelerinde düzenlemeler yapıldığını kaydeden Esen, “Bugünkü konferansımızla çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Özel eğitim gereksinimli bireyleri onlara yönelik mesleki eğitim ve bütünleştirme uygulamaları ile toplumda ayrı bir kesim olarak görmek değil, engelli bireylerin mevcut bedensel, zihinsel ve sosyal becerilerini geliştirmek ve onları çalışan, üreten bireyler olarak topluma ve ekonomiye kazandırmak amacı ile okulumuzda eğitim-öğretimi projelerimiz ile de destekleyerek devam etmekteyiz.

Bugünkü konferansımız ile özel eğitime/engelli bireylere farkındalık yaratacak bir çalışmayı sizlere sunmak için katılım sağlayan Proje Ortağımız ÇESOB yetkililerine, iştirakçi kurumumuz Lebenshilfe Vakfı yetkililerine, Maltepe Üniversitesi Öğretim görevlisi Prof.Dr. Atilla Cavkaytar hocamıza, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Tahir Demir'e ve okulumuz proje grubu idareci ve öğretmenlerimize, katılımınız için siz misafirlerimize teşekkür ederim”diyerek sözlerini tamamladı.

‘PROJE ADIM ADIM BAŞARIYA ULAŞIYOR’

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür ise sahada kurdukları ilişkilerin nicelik anlamında eğitime katkısını gördükleri gibi nitelik anlamında da kayda değer bir yol kat ettiklerini dile getirerek, “Bilmeyi, yapmayı, olmayı ve birlikte yaşamayı öğrenmek 21. yüzyılda eğitimin dört temel ilkesine dayanmaktadır. Bilim ve Sanat Merkezileri, üstün yetenekli olarak tabir ettiğimiz öğrencilerimizin bütünleyici eğitimlerinin yapıldığı, sadece akademik başarı olarak değil ayrıca, sosyal, kültürel ve 21. yüzyıl becerilerini kazandıkları eğitim ortamlarıdır. Bu anlamda özel yetenekli öğrencilerin, sosyal, kültürel ve beceri alanında gelişiminin sağlanması temel kriter olmuştur. Bu kapsamda yola çıkarak hazırlanan projede adım adım başarıya ulaşmaktadır” dedi.

Proje konusunda çok önemsedikleri yurt dışı paydaşları bulunduğunu ifade eden Gür,

“Öğrenci ve öğretmenlerimiz kendi alanlarında yurt dışı tecrübesi edindiği takdirde vizyonları ve bakış açıları gelişecektir. Dolayısıyla eğitimde iyi örnekleri yerinde görme ve kendi proje ve fikirlerini küresel düzeyde tanıtma fırsatı da bulacaklar.

Son olarak, adım adım başarıyla ilerleyen projemizin üstün yetenekli evlatlarımıza hayırlı olmasını temenni ederek, yüce hazirunu saygıyla selamlıyorum” şeklinde belirtti.

Proje Koordinatörü Galip Devrim Çağlayan ise konuşmasında proje hakkında bilgiler verdi.

Projenin toplam bütçesinin 103.860,86 Avro olduğunu ve bu tutarın 11.113,11 Avro'luk kısmının eş finansman katkısı olduğunu kaydeden Galip Devrim Çağlayan, şunları söyledi:

ENGELLİ ÖĞRENCİLER İŞYERİ STAJIYLA BECERİ KAZANACAK

“Programın genel amacı, mesleki eğitimde bütünleştirme uygulamaları ile eğitim öğretimin kalitesini artırmaktır. Proje özel amaçları ise, Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulunda eğitim alan çoklu/farklı engele sahip öğrencileri bütünleştirme ilkeleri doğrultusunda desteklemek ve özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için işyeri beceri/staj eğitimi uygulamalarını bütünleştirme ilkelerine uygun hale getirmektir.

Beklenen sonuçlar ise, proje faaliyetlerini yürütecek 6 kişiye eğitici eğitimi, 12 katılımcı ile Almanya Lebenshilfe Vakfı'nda yerinde gözlem ziyareti, Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulunda çalışan 58 personele eğilim ve farkındalık faaliyeti, 200 özel eğitime ihtiyacı olan öğrenci velisine farkındalık semineri düzenlenmesi, ÇESOB'a bağlı işyerleri, STK, kamu kurumları ve iş dünyası temsilcilerine ‘Çalışma Hayatında Sosyal Uyum Konferansı’ verilmesi, Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulunda bulunan 4 atölyenin çoklu/farklı engele sahip öğrencilerin erişimine uygun hale getirilmesi ÇESOB'a bağlı 8 işyeri çalışanına İşyeri Koçluğu Eğitimi verilmesi, İşyeri Koçluğu Klavuzu, Mesleki Rehberlik ve Kariyer Planlama Programı Klavuzu ve 4 öğrenci kulübü için etkinlik örnekleri içeren el kitapçıkları hazırlanmasıdır.”

Açılış konuşmalarının ardından Almanya Lebenshilfe Vakfı Temsilcisi Rainer Schmidt, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir ve Prof. Dr. Attila Cavkaytar’ın sunumları ile program sona erdi.